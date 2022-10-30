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Нэнси Пелоси сообщила об улучшении состояния ее мужа

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Состояние мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси улучшается, после того как он перенес операцию. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Нэнси Пелоси в субботу, 29 октября.

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В заявлении Нэнси Пелоси выразила благодарность сотрудникам полиции и служб быстрого реагирования, которые приехали на вызов в связи с нападением на ее супруга. Также она поблагодарила врачей, оказавших помощь ее мужу, и отметила, что его состояние продолжает улучшаться.

28 октября муж Нэнси Пелоси Пол перенес хирургическую операцию после нападения 42-летнего Дэвида Депапа. Он получил тупые травмы головы и тела.

В тот же день Депап вломился в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Злоумышленник нанес 82-летнему супругу спикера конгресса несколько ударов молотком. Его удалось задержать. ФБР начало расследование по факту инцидента. Отмечается, что Депап раньше поддерживал конспирологические теории.

Пелоси получил трещину черепа и травмы рук. Он перенес операцию в одной из больниц города. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Сама Нэнси Пелоси в момент нападения была в Вашингтоне. Узнав о случившемся, она вылетела в Сан-Франциско. Байден созвонился с ней и выразил свою поддержку.

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