Нэнси Пелоси сообщила об улучшении состояния ее мужа

Состояние мужа спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси улучшается, после того как он перенес операцию. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Нэнси Пелоси в субботу, 29 октября.

В заявлении Нэнси Пелоси выразила благодарность сотрудникам полиции и служб быстрого реагирования, которые приехали на вызов в связи с нападением на ее супруга. Также она поблагодарила врачей, оказавших помощь ее мужу, и отметила, что его состояние продолжает улучшаться.

28 октября муж Нэнси Пелоси Пол перенес хирургическую операцию после нападения 42-летнего Дэвида Депапа. Он получил тупые травмы головы и тела.

В тот же день Депап вломился в резиденцию четы Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Злоумышленник нанес 82-летнему супругу спикера конгресса несколько ударов молотком. Его удалось задержать. ФБР начало расследование по факту инцидента. Отмечается, что Депап раньше поддерживал конспирологические теории.

Пелоси получил трещину черепа и травмы рук. Он перенес операцию в одной из больниц города. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Сама Нэнси Пелоси в момент нападения была в Вашингтоне. Узнав о случившемся, она вылетела в Сан-Франциско. Байден созвонился с ней и выразил свою поддержку.