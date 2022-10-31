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В МИД РФ заявили о планах Киева вернуть под контроль Запорожскую АЭС

Захарова: Россия призывает Зеленского и спонсоров его режима прекратить провокации на ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Киев не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в связи с чем Москва призывает президента Украины Владимира Зеленского и его западных спонсоров прекратить провокации на станции. Об этом говорится 31 октября в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Как отметила дипломат, провокации киевского режима, который осуществляет атаки против критической инфраструктуры ЗАЭС, угрожают Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан.

«Призываем режим Зеленского прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям», — добавили в МИД РФ.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» рассказала, что бойцы спецназа «Ахмат» пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на побережье Днепра, чтобы напасть на ЗАЭС, а также предотвращают жертвы среди мирного населения Энергодара. После неудачной попытки высадки десанта ВСУ продолжают ежедневные бомбежки мирных жителей и уничтожение инфраструктуры.

29 октября российские военные также отбили попытку украинского десанта высадиться в Энергодаре в районе Запорожской АЭС. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, российские военные отбили эту попытку, противник понес потери и отступил.

До этого, 19 октября, российские войска, охранявшие внешний периметр Запорожской АЭС, сорвали предыдущую десантную операцию украинской армии. Около четырех часов утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории АЭС.

Были задействованы 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ. Десант был уничтожен — потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории водохранилища.

На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков выразил мнение в разговоре с «Известиями», что Киев попытается любой ценой вернуть контроль над Запорожской АЭС.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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