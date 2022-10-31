Бойцы чеченского батальона пресекли попытку ВСУ высадиться на ЗАЭС

Бойцы спецназа «Ахмат» пресекают попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на побережье Днепра, чтобы напасть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), а также предотвращают жертвы среди мирного населения Энергодара. Об этом рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Как отметила корреспондент, украинские диверсанты попытались высадиться на побережье Днепра и напасть на ЗАЭС. Несколько катеров, каждый из которых может вместить 15 человек, с выключенным светом и на больших скоростях приблизились к позициям российских войск. После обнаружения по противнику был произведен ответный артиллерийский удар. В результате очередная попытка ВСУ провалилась.

«Мы не хотим назвать даже это штурмом, это идет обычная позиционная борьба, за которую мы не беспокоимся. Слышим в соцсетях: американские дивизии, десантники, какие-то «бравые» воины. Мы хотим, чтобы они высветились, а нигде их не видно. На позициях. За все восемь месяцев не можем найти этих супервояк», — сказал военнослужащий Адам Делихманов.

После неудачной попытки высадки десанта ВСУ продолжают ежедневные бомбежки мирных жителей и уничтожение инфраструктуры. По словам корреспондента, в селе Ивановка, которое находится в нескольких километрах от Энергодара, снаряд разрушил второй этаж жилого дома. Отмечается, что удар был произведен с противоположного берега 155-миллиметровой американской гаубицей.

Кроме того, из-за ежедневных обстрелов серьезно пострадал Энергодар. Повреждены линии электропередач. В городе и в ближайших районах нет света.

«Утром были прилеты. Попали в подстанцию. Город обесточен. Света по городу нет, неделю назад тоже обстреляли подстанцию», — уточнил заместитель командира ОМОН «Ахмат» с позывным «Охотник».

При этом жизнь в Энергодаре продолжается, люди также ходят по улицам, ездят на машинах. Мирное население надеется на реакцию российских военных, в том числе из подразделения «Ахмат», они первыми замечают угрозы и предотвращают жертвы среди мирного населения.

«Люди приходят и благодарят, и говорят: «Спасибо за то, что вы есть здесь. Мы себя чувствуем в безопасности». ВСУ предпринимают всякие попытки навредить мирному населению используя дроны, летящие БПЛА», — поделился боец спецназа «Ахмат».

Корреспондент рассказала, что с беспилотников сбрасывают снаряды и гранаты на жилые дома. Человеческих жертв удалось избежать благодаря бойцам подразделения «Ахмат», которые сумели вовремя предупредить людей и спрятать их в подвалы.

По ее словам, самодельное взрывное устройство прикрепляют на дно дрона и сбрасывают. Однако, чаще всего их сбивают. Некоторые БПЛА удается уничтожить даже стрелковым оружием. Важным фактором является скорость, поскольку тактика ВСУ — внезапные атаки, в основном направленные на мирное население. И от скорости реакции российских военных зависят жизни тысяч людей.

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