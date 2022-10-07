Чеченский батальон занял важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР

Бойцы спецназа «Ахмат» и второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики заняли важный оборонительный рубеж вблизи поселка Спорное в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 октября сообщил «РИА Новости» секретарь Совета безопасности Чечни Апти Алаудинов.

Он добавил, что у украинских националистов отсутствуют серьезные успехи, а чеченский батальон не намерен отступать.

«Потихоньку делаем свою работу и не собираемся ни на шаг отступать назад», — сообщил Алаудинов.

Ранее, 5 октября, в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили до 70 украинских военных в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка на Лисичанском направлении.

В тот же день в районе населенного пункта Ровнополье Запорожской области уничтожено до 30 украинских боевиков и семь единиц автомобильной техники.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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