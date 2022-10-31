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Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах

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Фото: Global Look Press/Fernando Gutierrez-Juarez
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Подорожание энергоносителей и продуктов стало проблемой для отрасли общепита Германии, гости заведений уже снизили расходы при посещении заведений. Об этом 31 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на работников отрасли.

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Как рассказали журналистам официанты берлинских бара и ресторана, клиенты почти перестали оставлять на чай, не оставляют даже €1–2 за обслуживание.

По словам сотрудника ресторана, заведение посещает много гостей, но их заказы стали заметно скромнее.

«Некоторые из клиентов приходят с компанией и заказывают только тарелку супа или кружку пива, пока их друзья обедают, а есть и те, кто просит принести только стакан воды», — рассказал он.

Как добавила сотрудница одной из кондитерских, кризис в заведении пока не ощущается, но кафе находится на оживленной улице и цены на изделия невысокие.

Сотрудник вьетнамского ресторана, находящегося в глубине жилых кварталов, сообщил, что посетителей стало меньше в разы, а размер чаевых, который раньше составлял 10% от счета, значительно сократился.

«Есть несколько посетителей, которые регулярно ужинают у нас, наши постоянные гости, в основном это немецкие пенсионеры. Удивительно, но некоторые из них стали заказывать даже более дорогие блюда, чем обычно, — говорят, боятся, что если они подорожают еще, то позже не смогут их себе позволить», — рассказали в заведении.

В настоящее время в Германии более 66% объектов гостеприимства опасаются за свое существование, свидетельствуют результаты опроса Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов, проведенного в октябре среди 3850 представителей бизнеса. По данным Федерального статистического управления, 2022 год грозит стать для отрасли третьим убыточным годом подряд.

29 октября сообщалось, что из-за высоких цен на энергоносители многие в ФРГ решили отказаться от отопления помещений или отапливать только определенные комнаты. Однако в зданиях стала появляться плесень. Из-за высоких цен на энергоносители предприятия Германии также ждет волна сокращений, о чем стало известно 28 октября.

В тот день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Он отметил, что в интересах Германии избавиться от энергетической зависимости от России.

В то же время президент ФРГ призвал жителей страны смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, указав при этом, что его просьба может звучать насмешкой для тех, кто уже находится в трудном положении.

Днем ранее издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten написало, что ФРГ «скатывается» в рецессию и специалисты Немецкого института экономических исследований прогнозируют в стране экономический спад.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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