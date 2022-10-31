Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах

Подорожание энергоносителей и продуктов стало проблемой для отрасли общепита Германии, гости заведений уже снизили расходы при посещении заведений. Об этом 31 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на работников отрасли.

Как рассказали журналистам официанты берлинских бара и ресторана, клиенты почти перестали оставлять на чай, не оставляют даже €1–2 за обслуживание.

По словам сотрудника ресторана, заведение посещает много гостей, но их заказы стали заметно скромнее.

«Некоторые из клиентов приходят с компанией и заказывают только тарелку супа или кружку пива, пока их друзья обедают, а есть и те, кто просит принести только стакан воды», — рассказал он.

Как добавила сотрудница одной из кондитерских, кризис в заведении пока не ощущается, но кафе находится на оживленной улице и цены на изделия невысокие.

Сотрудник вьетнамского ресторана, находящегося в глубине жилых кварталов, сообщил, что посетителей стало меньше в разы, а размер чаевых, который раньше составлял 10% от счета, значительно сократился.

«Есть несколько посетителей, которые регулярно ужинают у нас, наши постоянные гости, в основном это немецкие пенсионеры. Удивительно, но некоторые из них стали заказывать даже более дорогие блюда, чем обычно, — говорят, боятся, что если они подорожают еще, то позже не смогут их себе позволить», — рассказали в заведении.

В настоящее время в Германии более 66% объектов гостеприимства опасаются за свое существование, свидетельствуют результаты опроса Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов, проведенного в октябре среди 3850 представителей бизнеса. По данным Федерального статистического управления, 2022 год грозит стать для отрасли третьим убыточным годом подряд.

29 октября сообщалось, что из-за высоких цен на энергоносители многие в ФРГ решили отказаться от отопления помещений или отапливать только определенные комнаты. Однако в зданиях стала появляться плесень. Из-за высоких цен на энергоносители предприятия Германии также ждет волна сокращений, о чем стало известно 28 октября.

В тот день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что ФРГ несет издержки от антироссийских санкций. Он отметил, что в интересах Германии избавиться от энергетической зависимости от России.

В то же время президент ФРГ призвал жителей страны смириться с ограничениями на фоне кризиса и научиться быть скромными, указав при этом, что его просьба может звучать насмешкой для тех, кто уже находится в трудном положении.

Днем ранее издание Deutsche Wirtschaftsnachrichten написало, что ФРГ «скатывается» в рецессию и специалисты Немецкого института экономических исследований прогнозируют в стране экономический спад.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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