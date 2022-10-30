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Сюжет:

Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность

Минобороны: обломки применявшихся при атаке в Севастополе БПЛА подняли на поверхность
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Обломки морских беспилотников, применявшихся Киевом в атаке на Севастополь, подняты на поверхность. Об этом 30 октября сообщило Минобороны РФ.

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«После отражения 29 октября террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», — сообщили в ведомстве журналистам.

По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации было установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов осуществлялся с побережья Одессы.

В дальнейшем они двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении Севастополя.

При этом координаты движения одного из дронов указали точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Черном море.

«По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — указали в Минобороны.

29 октября была отбита атака беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников.

Конашенков также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

В ответ на атаку в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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