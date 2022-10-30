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Правительство дополнило перечень недружественных России стран

Правительство добавило еще 11 британских заморских территорий в перечень недружественных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство России дополнило перечень недружественных стран, в него включили 11 заморских территорий Великобритании. Об этом сообщается 30 октября на сайте кабмина.

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«В перечень добавлено еще 11 британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос», — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что на сегодняшний день в список недружественных России стран входят все заморские территории Великобритании. До этого в перечень были включены только их три территории.

22 июля правительство РФ расширило перечень недружественных иностранных государств. В него были включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

7 марта правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий. В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

До этого в списке были только США и Чехия.

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