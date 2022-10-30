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Очевидцы трагедии в Сеуле назвали возможные причины начавшейся давки

Очевидцы трагедии в Сеуле усомнились в том, что давка началась из-за скопления людей
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Фото: REUTERS/Kim Hong-ji
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Очевидцы трагедии в Сеуле, приведшей к многочисленным смертям, усомнились в том, что давка началась из-за скопления народа.

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Массовая давка в центре Сеула произошла во время празднования Хеллоуина около 3:00 воскресенья (21:00 субботы мск). По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тыс. человек. По последним данным, в результате инцидента 151 человек погиб, еще 82 пострадали. Около 270 считаются без вести пропавшими. Среди погибших три девушки из России.

Так, работница расположенного неподалеку от места трагедии ресторана не верит, что так много человек могло погибнуть только из-за давки. Она рассказала, что ее знакомый, который помогал вытаскивать пострадавших из толпы, сказал, что у некоторых изо рта «слюна шла, как при наркотическом отравлении». Однако это «лишь предположение», рассказала она «РИА Новости».

Еще один собеседник агентства отметил, что столпотворения в Южной Корее происходят довольно часто. По его словам, в метро может скапливаться больше человек, чем во время самой трагедии при праздновании Хеллоуина.

«Все говорят, что давка, но я не верю. Бывала и не такая давка. Наверное, нет. Думаю, что может быть что-то другое», — отметил он.

Он также не исключил, что возникшее столпотворение могло произойти «из-за распыления каких-то отравляющих или наличия вредных веществ в бесплатно раздаваемых на улицах напитках». По его мнению, некоторые люди могли начать терять сознание, а когда стало понятно, что происходит что-то неладное, люди стали покидать место, что и спровоцировало давку.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в стране. Он также пообещал провести тщательное расследование причин трагедии, чтобы не допустить повторения подобного. Траур продлится до 00:00 6 ноября.

Между тем одной из вероятных причин давки южнокорейские СМИ назвали появление знаменитости в популярном районе баров и дискотек Итхэвон. По сообщению телеканала YTN, люди устремились в переулок после информации о появлении в этом районе известного поп-исполнителя, имя которого не сообщается. Подчеркивается, что переулок, где спасатели позже обнаружили тела, представляет собой крутой склон.

А телеканал KBS в качестве другой возможной причины произошедшего указал на наркотики. Однако эту информацию опровергли полицейские, которые оповестили журналистов, что никаких наркотиков на месте найдено не было.

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