Украинских фермеров в ближайшее время могут принудить платить государству 15% от ожидаемой прибыли в валюте. Об этом 29 октября сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время в раде будет зарегистрирован интересный законопроект, убийственный для фермеров. В царские времена был «оброк», так называлась десятина. Сейчас будут собирать 15-ю часть от оборота», ― рассказал Дубинский.

По его мнению, это будет сделано для того, чтобы монополизировать аграрный рынок страны в руках нескольких кланов.

Депутат пояснил, что при принятии законопроекта все аграрии будут обязаны положить на специальный счет в государственном банке 15% от ожидаемой выручки по контракту в валюте. Формально это объясняется тем, чтобы «избежать невозврата валютной выручки». В то же время Дубинский предположил, что тогда мелкие фермеры окажутся вынуждены продавать свой товар более крупным холдингам или иностранным компаниям.

Украинский законодатель добавил, что таким законопроектом планируется «купить» голоса парламентской группы «Доверие», поскольку «соя, рапс, подсолнечник и всё остальное под холдингом Kernel Андрея Веревского (одного из богатейших бизнесменов Украины и владельца одного из основных холдингов-экспортеров агропродукции)».

Ранее в этот день Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям в Севастополе.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков после атак заявил, что по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

В августе стало известно о масштабной приватизации на Украине, которую предложил президент страны Владимир Зеленский. В частности, речь идет о приватизации хлебокомбинатов и спиртовых заводов. По его мнению, это может помочь решить проблемы страны с зерном, его хранением и переработкой.

В июле Верховная рада Украины приняла закон, фактически разрешающий приватизацию крупных промышленных предприятий. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, в первой редакции документа предполагался запрет на «большую приватизацию». Он назвал принятие закона распродажей страны.