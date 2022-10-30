Реклама
Прямой эфир
Мир
Экспортеры в РФ заявили о готовности поставлять зерно вне сделки
Мир
Чешские СМИ сообщили о травле детей украинских беженцев в школах
Мир
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем
Спорт
Российский боксер Папин победил боснийца Бельо техническим нокаутом
Мир
В ООН получили уведомление от России о выходе из зерновой сделки
Мир
Байден перепутал количество штатов в США
Общество
В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными из плена военными РФ
Мир
Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины
Мир
В Совфеде заявили о готовности заменить украинское зерно на рынке
Спорт
Непомнящий победил в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера
Мир
Байден заявил о крупнейшем в истории США сокращении дефицита бюджета
Мир
Молдавия впервые закупила электричество у Румынии

Украинский депутат рассказал о планах рады ввести «оброк» для фермеров

Депутат рады Дубинский предупредил украинских фермеров об «убийственном оброке»
0
Фото: t.me/dubinskypro
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинских фермеров в ближайшее время могут принудить платить государству 15% от ожидаемой прибыли в валюте. Об этом 29 октября сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

До последнего патрона: куда на Украине пропадают олигархи
Для чего Зеленский лишает гражданства богатейших людей Украины

«В ближайшее время в раде будет зарегистрирован интересный законопроект, убийственный для фермеров. В царские времена был «оброк», так называлась десятина. Сейчас будут собирать 15-ю часть от оборота», ― рассказал Дубинский.

По его мнению, это будет сделано для того, чтобы монополизировать аграрный рынок страны в руках нескольких кланов.

Депутат пояснил, что при принятии законопроекта все аграрии будут обязаны положить на специальный счет в государственном банке 15% от ожидаемой выручки по контракту в валюте. Формально это объясняется тем, чтобы «избежать невозврата валютной выручки». В то же время Дубинский предположил, что тогда мелкие фермеры окажутся вынуждены продавать свой товар более крупным холдингам или иностранным компаниям.

Украинский законодатель добавил, что таким законопроектом планируется «купить» голоса парламентской группы «Доверие», поскольку «соя, рапс, подсолнечник и всё остальное под холдингом Kernel Андрея Веревского (одного из богатейших бизнесменов Украины и владельца одного из основных холдингов-экспортеров агропродукции)».

Ранее в этот день Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям в Севастополе.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков после атак заявил, что по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.

В августе стало известно о масштабной приватизации на Украине, которую предложил президент страны Владимир Зеленский. В частности, речь идет о приватизации хлебокомбинатов и спиртовых заводов. По его мнению, это может помочь решить проблемы страны с зерном, его хранением и переработкой.

В июле Верховная рада Украины приняла закон, фактически разрешающий приватизацию крупных промышленных предприятий. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, в первой редакции документа предполагался запрет на «большую приватизацию». Он назвал принятие закона распродажей страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022