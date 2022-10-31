Граница возможностей: 11 млн россиян не смогут выехать из страны

За девять месяцев нынешнего года в России стали невыездными почти 11 млн человек, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Это на 2,2 млн больше, чем за тот же период прошлого года. Из-за экономических трудностей людям стало сложнее платить по счетам, но эта ситуация пока не критична, считают в Госдуме. На фоне частичной мобилизации и возросшего выездного ажиотажа приставы могли «перестраховаться» и завести большее число «невыездных» дел, чем обычно, предположили юристы. В чем еще причина роста исполнительных производств с ограничением права выезда, как не стать фигурантом такого дела и что будет с долгами мобилизованных граждан — разбирались «Известия».

Далеко не уедут

За девять месяцев 2022 года гражданам России было вынесено 10,9 млн исполнительных производств с ограничением права на выезд за пределы страны, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). По ее данным, в аналогичном периоде прошлого года за границу из-за долгов не могли выехать 8,7 млн жителей.

Всего с января по сентябрь на исполнении у приставов находилось 110,4 млн производств. Если сравнить это число с числом невыездных, получается, что возможности пересечь границу лишается примерно каждый десятый должник в России.

Впрочем, ФССП не приравнивает общее количество исполнительных производств к числу должников в стране, подчеркивая, что на одного человека может быть заведено несколько таких дел. Но в целом это дает представление о количестве людей с долгами — более 70%.

Граница возможностей Фото: ТАСС/Станислав Красильников

При этом остается неясным, сколько из этих людей уже заплатили по счетам, а сколько еще нет. Но известно, что с начала года и по состоянию на 1 октября с россиян в общей сложности взыскали 787,3 млрд рублей. Это на 1,3 млрд больше, чем в аналогичном периоде 2021 года — тогда граждане были вынуждены вернуть различным категориям взыскателей 655,3 млрд рублей, сообщили в ФССП.

В службе не конкретизируют, должники каких категорий не могут выехать за границу сегодня, однако сообщают, что из 10,9 млн невыездных 773 тыс. дел — это долги по алиментам.

Наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и оплате жилищно-коммунальных услуг, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Свобода без движения

Реальные доходы населения в этом году стали отставать от темпов инфляции, поэтому снижение платежеспособности в этих условиях выглядит естественно, но не драматично, оценил ситуацию председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Согласно данным нашего анализа, число заемщиков, которые перестали платить по кредиту или платят нерегулярно, увеличилось, но не более чем на 1%. Ничего экстраординарного в этом нет, тем более что число желающих выехать на отдых за границу, особенно в Европу, в России резко сократилось, — заверил он.

Граница возможностей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Рост числа «невыездных» производств может быть связан не только с экономическими трудностями, но и с желанием некоторых граждан покинуть страну, полагает управляющий партнер «Легес Бюро», член ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— На этом фоне приставы логично приняли меры — в первую очередь они попытались ограничить выезд, чтобы дальнейшее исполнение долговых обязательств не стало невозможным, — поделилась мнением юрист.

Еще год назад, в период ковида, ограничение права на выезд как мера борьбы с долгами не было столь эффективным, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

— В пандемию сообщение между странами было прервано и люди рассуждали в стиле — если ехать всё равно никуда нельзя, какой смысл платить по счетам? Сейчас для некоторых людей, которые внезапно оказались в Армении, Казахстане и других соседних странах [но иногда ездят туда-обратно], ограничение права выезда стало серьезным стимулом заплатить по счетам, — отметил эксперт.

Несмотря на общее сокращение выездного турпотока, ограничение выезда остается эффективным инструментом, согласен Анатолий Аксаков.

Граница возможностей Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Эта мера мобилизует человека. Есть люди, которые не платят просто в силу своей неорганизованности или недисциплинированности. А когда выезжают, «вдруг» начинают платить, — сказал депутат.

Борьба с долгами путем ограничения выезда всегда будет эффективной до тех пор, пока люди активно путешествуют в разных целях: от работы до релокации, сказал «Известиям» генеральный директор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов.

— Каждый второй респондент признает, что эта мера работает. Особенно в отношении тех, кто осознано не погашает задолженность, имея возможность это сделать, — отметил эксперт.

Заграница им не снится

Само по себе наличие долга еще не означает, что дорога за рубеж точно закрыта, однако риски применения такой меры есть всегда, предупредили в НАПКА.

— В законе прописаны «денежные рамки»: если есть долг по алиментам, в счет компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 тыс. рублей или любой другой долг свыше 30 тыс. рублей, то это уже основания для наложения запрета на выезд. Это тот порог, с которого надо начинать беспокоиться, — объяснили там.

Граница возможностей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако в конечном итоге все решения принимаются приставом в индивидуальном порядке, ограничение на выезд может быть наложено практически при любой сумме долга, которая превышает указанный порог. Иными словами, неплательщик может стать невыездным уже при 10 тыс. долга по алиментам, а может только после того, как его долг перевалил за 100 или 200 тыс.

— Главное условие — долг должен быть признан судом, после чего судебные приставы обязаны наложить ограничение на выезд и передать информацию в ФСБ. Только после этого покинуть страну не представится возможным, — уточнили коллекторы.

При этом в ситуации долга перед банками и другими финансовыми организациями, суд и последующие за ним ограничения являются крайней мерой и применяются лишь по отношению к тем, кто не идет на контакт, добавили они.

На сегодня средняя сумма долга по кредитным обязательствам тех, кто не сможет покинуть страну в этом году, варьируется от 100 тыс. до 140 тыс. рублей , уточнили в НАПКА. Судя по этой цифре, должникам с небольшим долгом приставы всё же «дают шанс». Закон позволяет им варьировать свое решение. В противном случае невыездных могло быть гораздо больше, считают там.

Граница возможностей Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Несмотря на потенциальные риски, лишь 10% должников перед отъездом самостоятельно проверяют наличие своего имени в базе данных тех, кому ограничили выезд , рассказал «Известиям» генеральный директор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов. А юрист Мария Спиридонова сообщила, что подавляющее число должников, узнав о том, что в их отношении открыто исполнительное производство, смиряется со своим положением, забывая о том, что и сами приставы в процессе ведения таких дел вполне могут допускать определенные нарушения. И лишь в случае явных нарушений обращаются за помощью к юристам.

Поставили на паузу

В ФССП не уточняют, сколько должников было призвано в рамках частичной мобилизации. В сентябре служба выступила с инициативой приостановить исполнительные производства мобилизованным.

Какая сумма долгов в итоге может «зависнуть» или остаться невыплаченной, «оценить не представляется возможным», сказано в ответе ФССП на официальный запрос «Известий». В нем уточняется, что «указанная норма распространяется на все категории исполнительных производств». Это значит, что на паузу поставлены все долги — от банковских кредитов и алиментов до штрафов ГИБДД и долгов по ЖКУ.

Правда, мера коснулась не всех мобилизованных должников, а только тех, кто написал приставам заявление или попросил об этом родственников. Сделать это можно было прямо в призывном пункте или отделении судебных приставов по месту жительства. Решение о приостановлении исполнительного производства принималось только по заявлению, а не просто по факту мобилизации, следует из ответа ведомства «Известиям».

Старый новый ход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В пятницу, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации. По мнению Василия Солодкова, совокупное количество долга мобилизованных вряд ли способно нанести ущерб экономике.

— В масштабах общего числа должников это мизер, который не приведет к накоплению критической долговой массы, — считает он.