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Бывший посол Украины разозлил немцев твитом об экс-президенте Германии

Экс-посол Украины Мельник возмутил немцев своим твитом о бывшем президенте Германии Гауке
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Фото: ТАSS/Michael Kappeler
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Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутил немцев своим высказыванием о бывшем президенте ФРГ Йоахиме Гауке.

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27 октября Мельник написал в Twitter, что Гаук «был и остается него любимым политиком в Германии».

«Настоящий государственный деятель. С костяком и принципами. Не боится. Даже перед [президентом РФ Владимиром] Путиным», — добавил он.

Однако с точкой зрения Мельника согласились далеко не все жители Германии.

«Боже! Вы защищаете сотрудника Штази? Это плохие новости об Украине», — отреагировал пользователь соцсети с ником Margit11.

«Богослов, отдалившийся от Бога. Неудивительно, что вам это нравится», — добавила AliceSpatz.

«Сотрудник Штази при ГДР, а потом токарь, выкупивший свою свободу и работавший на госслужбе ложью. У этого лицемера никогда не было ни костяка, ни принципов, кроме денег», — указал пользователь Marukamerad.

«Вы похожи, у обоих проблемы с поведением! Подобное притягивает подобное, не так ли?» — подытожил комментатор C19_K79.

Гаук занимал пост президента Германии с 2012 по 2017 год.

Андрей Мельник известен своими провокационными высказываниями, не раз вызывавшими широкий общественный резонанс. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. На его место был назначен новый посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Между тем газета Die Welt написала 18 октября, что отставка Мельника — преждевременная радость для Германии, так как его преемник дает мало поводов для оптимизма.

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