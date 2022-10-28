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Стремоусов заявил об удержании обороны в Херсонской области армией РФ

Стремоусов: российская армия держит оборону в Херсонской области, ситуация под контролем
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Российская армия пресекает все попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Херсонскую область. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают», — сказал он в своем Telegram-канале.

По словам Стремоусова, российские военные полностью контролируют ситуацию. Он отметил, что на линии фронта на севере Херсонской области и николаевском направлении постоянно идут артиллерийские бои.

Ранее в этот день в Херсонской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8. Кроме того, ПВО перехватили в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в районе населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой Народной Республики (ДНР). Также были перехвачены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.

Тогда же заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ. Она также назвала вывоз людей из города видом некого укрепления. По ее словам, так снижается нагрузка на логистику, а также упрощает действия военнослужащих, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадут гражданские.

Накануне Российские разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на бериславском направлении под Херсоном.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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