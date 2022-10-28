В Херсонской области средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, ПВО России перехватили в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс») и «Ураган» в районе населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой Народной Республики (ДНР). Также были перехвачены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.

Накануне в Минобороны сообщили, что вертолет МИ-8 воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области.

Тогда же в Днепропетровской области Украины российские войска уничтожили завод по производству твердого ракетного топлива, взрывчатки и пороха.

По данным Минобороны РФ, всего с проведением специальной операции ВС России уничтожено 326 самолетов, 164 вертолета, 2 356 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплексов, 6 130 танков и других боевых бронированных машин, 876 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 6 823 специальной автомобильной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».