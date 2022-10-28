Российские разведчики уничтожили группы диверсантов ВСУ под Херсоном

Российские разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу вооруженных сил Украины (ВСУ) на бериславском направлении под Херсоном. Об этом «Известия» узнали в четверг, 27 октября.

Видео сняли сами военнослужащие, участвовавшие в операции.

На кадрах видно, как разведчики Воздушно-десантных войск (ВДВ) ведут огонь по украинским диверсантам.

Ранее в этот день замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ в силе и технике. Также, он подчеркнул, что границы и эшелоны обороны на линии разграничения не изменились.

26 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил об изменении в неприятную для страны сторону ситуации на херсонском направлении. Он добавил, что пришлось перебросить дополнительно около шести батальонно-тактических групп украинских военных.

До этого, 24 октября, Стремоусов заявил, что ВСУ ежедневно теряют на херсонском направлении сотни военных. Кроме того, он отметил падение морального духа украинских военнослужащих.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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