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Власти региона сообщили об укреплении Херсона на случай прорыва ВСУ

Замглавы ВГА Херсонской области Губарева: Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ
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Фото: РИА Новости
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Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 октября заявила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

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«Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — передает ее слова «РИА Новости».

Губарева отметила, что укрепление защиты города является превентивной мерой. Кроме того, по ее словам, снижение числа жителей лучше выявлять диверсионно-разведывательные группы и сторонников ВСУ.

Она также назвала вывоз людей из города видом некого укрепления. Как объяснила Губарева, так снижается нагрузка на логистику, а также упрощает действия военнослужащих, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадут гражданские.

Ранее в этот день губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Известиям» заявил, что власти региона подготовили 400 мест для размещения жителей Херсонской области, а также трех других территорий России, где введено военное положение, однако пока заявок на их размещение не поступало.

Накануне Российские разведчики уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ на бериславском направлении под Херсоном.

Тогда же заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о перемещении администрации региона на левобережную часть. Он добавил, что все необходимые товары, в том числе продукты питания и медикаменты, продолжают поступать в правобережную часть области. Кроме того, не останавливались выплаты зарплат оставшимся сотрудникам бюджетной сферы, а также пенсий и социальных пособий.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса на фоне обострившейся в регионе ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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