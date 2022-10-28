В США согласились с предупреждением Путина о мировой угрозе

Президент России Владимир Путин прав в своем предупреждении о том, что мир переживает самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны из-за «вакуума лидерства» в Соединенных Штатах Америки. Такое заявление сделал в пятницу, 28 октября, бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax.

«Слабость Америки и отсутствие лидерства действительно создают опасность для всеобщего достояния. Эта зима становится холоднее, и мы все ссоримся из-за запасов энергоресурсов между странами НАТО и Соединенными Штатами», — сказал он.

Военачальник также высказал свою позицию по отношению к переговорам по сдерживанию дальнейшей эскалации. Он напомнил, что в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» российский лидер отметил открытость Москвы по вопросу дипломатии.

По его мнению, США должны согласиться на переговоры.

«Мы можем быть жесткими переговорщиками, но нам лучше сесть за этот стол [переговоров], потому что я определенно думаю, что мы все идем в очень плохое место, если позволим происходящему продолжаться», — прокомментировал Холт.

Накануне бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для The American Conservative заявил, что США двигаются к финансовому кризису из-за помощи Украине. Финансовое положение самих Соединенных Штатов Америки не позволяет продолжать помогать Киеву, уточнил он.

В ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» в тот же день президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Как отметил на следующий день политический аналитик Александр Асафов в беседе с «Известиями», выступление Путина на дискуссионном клубе «Валдай» может повлиять на дальнейшие взаимоотношения РФ с остальным миром. Он уточнил, что президент в своей речи четко дал понять, что Россия готова сотрудничать со всеми, но при соблюдении всех договоренностей — двусторонних, а лучше многосторонних.

В свою очередь, обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус указал, что Белому дому следовало бы прислушаться к президенту России и начать переговоры с РФ, так как эта необходимость «вопиюще очевидна». Он подчеркнул, что американский лидер Джо Байден должен показать, что американцы «не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта».