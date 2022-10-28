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В США спрогнозировали финансовый кризис из-за Украины

Экс-советник Рейгана Бэндоу: помощь Украине толкает США к финансовому армагеддону
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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США двигаются к финансовому кризису из-за помощи Украине. Об этом 27 октября написал бывший советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.

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Он отметил, что европейские страны делают недостаточно для помощи Киеву, в отличие от Вашингтона.

«Проблема остается фундаментальной. Большинство европейцев не чувствует особой угрозы, несмотря на ужасающие боевые действия, охватившие Украину. И они ожидают, что Америка сделает всё необходимое, чтобы защитить их», — считает Бэндоу.

При этом, по его словам, финансовое положение самих Соединенных Штатов Америки не позволяет продолжать помогать Украине. В качестве подтверждения Бэндоу привел слова президента США Джо Байдена, который объявил о дефиците бюджета в $1,4 трлн как о хорошей новости. Как он отметил, подобных показателей американская казна достигала лишь трижды в истории: в 2009 году из-за мирового финансового кризиса и в 2020–2021 годах из-за пандемии.

Бэндоу считает, что продолжение оказания помощи Украине может привести США к серьезным экономическим трудностям. Он сравнил ожидаемый финансовый крах с кризисом «в стиле Греции, но на этот раз в крупнейшей и важнейшей экономике мира».

Кроме того, экс-советник президента Рональда Рейгана выразил мнение, что оборона Украины имеет гораздо большее значение для Европы, нежели для Америки. Поэтому, по его словам, Европе стоит делать куда больше для Киева, чем это делают США.

Между тем 28 октября стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Как отмечал ранее в октябре координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон выделил Киеву уже более 20 пакетов помощи.

Кирби напомнил слова американского президента Джо Байдена о том, что «помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется».

18 октября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

Между тем в конце сентября сообщалось, что США и Евросоюз (ЕС) практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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