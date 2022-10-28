Аналитик выразил надежду на диалог России и США после выступления Путина

Политический аналитик Александр Асафов в пятницу, 28 октября, в беседе с «Известиями» рассказал о том, как выступление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» может повлиять на дальнейшие взаимоотношения РФ с остальным миром.

Как отметил эксперт, президент в своей речи четко дал понять, что Россия готова сотрудничать со всеми, но при соблюдении всех договоренностей — двусторонних, а лучше многосторонних. Это не должны быть навязанные Западом сделки и сделки, разрушающие предыдущие договоренности.

«Мир, построенный на западных правилах, закончился. Мир перешел в другую эпоху. Но тем не менее возможности для сотрудничества открыты и если будет понимание, что мир уже другой и нужно уважать всех, кто в нем живет. И договариваться в логике полицентричного, а не однополярного мира. Западные коллеги уже дали свою базовую оценку, сказав, что они не услышали ничего нового, — это действительно во многом так — они слышат весьма избирательно, они слышат только то, что они хотят», — подчеркнул Асафов.

Политолог добавил, что западные страны хотят сохранения однополярной модели, того мира, «которым они управляют через насилие, революции и смены режимов».

При этом, по мнению Асафова, публичной реакции Запада на выступление Путина ожидать не стоит.

«Возможно, реакция будет не публичная, возможно, что после осознания западными акторами [выступления президента] мы на шаг приблизимся к каким-то переговорам с американцами. Что касается коллег с остального мира, совершенно понятно, что действия, связанные с расширением БРИКС, общением внутри ШОС, определенным уровнем повышения взаимодействия внутри ОДКБ, — все эти сигналы приняли значительно раньше. Мы уже находимся на пути к выстраиванию нового миропорядка, основанного на равенстве, доверии и уважении друг к другу», — отметил эксперт.

Асафов добавил, что поддержка речи Путина будет высказана из стран Африки, Латинской Америки, Азии и других регионов.

27 октября в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» президент России назвал цель ядерной риторики Запада. Глава государства подчеркнул, что она кроется в стремлении США и европейских стран надавить на всех участников международного сообщества для противостояния России.

Путин указал на то, что Россия никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия. Между тем, к примеру, экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо сказала о его возможном применении Великобританией. Президент заявил, что политика Запада представляет собой «опасную, кровавую и грязную игру, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

При этом он подчеркнул, что Россия только отстаивает свое право на существование и не хочет становиться новым гегемоном. Ее позиция заключается в том, что демократическое, справедливое мироустройство должно выстраиваться на законе и праве, а также на принципах уважения и доверия.

В свою очередь, президент США Джо Байден, комментируя заявление российского лидера, заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия Путиным не говорят об отсутствии у Москвы намерений применить его.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году.

В этом году в дискуссиях принимают участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве.