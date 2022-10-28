Пилоты разбившегося в Иркутске Су-30 могли находиться на борту без сознания

Пилоты разбившегося самолета Су-30 могли потерять сознание из-за неисправности кислородного баллона. Об этом 28 октября сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

«Установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода с целью определить нарушения правил безопасности при обслуживании системы кислородного оборудования.

Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Самолет Су-30СМ во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Оба пилота при крушении погибли. Никто из местных жителей не пострадал. Следственный комитет России заявил, что предварительные причины крушения ― отказ техники и ошибка летчиков.

Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди. Власти Иркутской области выплатили компенсации в размере 100 тыс. рублей семьям, чьи дома пострадали при крушении.

28 октября сообщалось, что черные ящики упавшего самолета находятся в удовлетворительном состоянии. Они были доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме.