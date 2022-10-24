Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»
Общество
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
Спорт
Валиева рассказала о негативных сообщениях в адрес себя и своих тренеров
Мир
Глава МИД Великобритании заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака
Туризм
«Победа» намерена возобновить рейсы в Турцию
Общество
Власти Запорожской области заявили об отсутствии планов по мобилизации в регионе
Мир
Шольц заявил об отсутствии у 20–30% жителей ФРГ поддержки в отправке Киеву оружия
Авто
Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника
Мир
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Мир
Россиянину Виннику грозит в США до 50 лет лишения свободы
Армия
Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области

СКР назвал две предварительные версии крушения Су-30 в Иркутске

СКР: отказ техники и ошибка пилотов являются основными предварительными причинами крушения Су-30 на жилой дом в Иркутске
0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предварительными причинами крушения самолета Су-30 на жилой дом в частном секторе в Иркутске являются отказ техники и ошибка пилотов, заявили в Следственном комитете РФ в понедельник, 24 октября.

Страшный Су: в Иркутске военный самолет упал на частный дом
При падении на жилой дом в Иркутске погибли два пилота, местные жители не пострадали

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — сказано в сообщении СК, опубликованном в Telegram-канале.

На данный момент, по сообщению следователей, проводится дополнительный осмотр места ЧП, изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, осуществлена выемка летно-технической документации на воздушное судно, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. При крушении погибли два пилота — Максим Конюшин и Виктор Крюков. Местные жители не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета Су-30 на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди.

24 октября глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил семьи погибших летчиков. Он пообещал также, что две семьи, на дом которых упал военный самолет, получат выплаты по 100 тыс. рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022