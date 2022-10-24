Глава Иркутской области посетил семьи погибших летчиков разбившегося Су-30

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил семьи и сослуживцев погибших при крушении Су-30СМ летчиков-испытателей Максима Конюшина и Виктора Крюкова. Об этом он сообщил в понедельник, 24 октября, в своем Telegram.

Как рассказал губернатор, оба летчика были «жадными до полетов», считали небо своим призванием. Максим Конюшин родился Приморье, окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности испытания летательных аппаратов.

Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад ему было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ».

«У Максима Вячеславовича остались жена и двое детей. Поговорили с супругой летчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю ее горе. <...> Его родители похоронены в Москве на Троекуровском кладбище. Супруга и брат попросили оказать содействие в захоронении погибшего летчика там же. Готовим обращение в адрес Сергея Семеновича Собянина», — написал Кобзев.

Второй летчик — майор Виктор Крюков родом с Украины, родился в семье военного летчика, с отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Являлся военным летчиком второго класса, летчиком-испытателем третьего класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске.

«10 лет назад с супругой переехал в Иркутск, и летал уже здесь. Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — уточнил Кобзев.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября, в микрорайоне Ново-Ленино, когда судно выполняло испытательный полет. При крушении погибли два пилота. Местные жители не пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета Су-30 на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди.