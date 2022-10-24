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Очевидец рассказал подробности о крушении Су-30 в Иркутске

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Фото: РЕН ТВ
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После падения самолета Су-30 в Иркутске на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди, рассказал «Известиям» 24 октября очевидец Виталий Красиков.

«Я вышел с остановки, услышал гул, поднял голову и увидел падение. Я не видел сам самолет — только хвост уже. Я побежал — все горело, потом дым повалил. Народ стоял, и пожарная проехать не могла. Забежал к себе домой — к счастью, никого не было: в магазин уехали. Издалека непонятно было, какой именно дом. А мысли всякие в этот момент», — рассказал он.

Никто из семьи Виталия не пострадал. Жильцы сгоревшего дотла дома, на который упал самолет, также не пострадали, потому что находились вне его. Жильцы третьего дома, на который распространился огонь, успели выбежать в момент начала пожара.

«Вчера женщина подошла, представилась, [сказала] что проживает в доме, который горит. Выскочили, ребенок был в одних шортах. Попросила вещи теплые, я вещи сына ей вынес», — поделился Красиков.

Глава региона заявил, что две семьи, на дом которых упал самолет, получат по 100 тыс. рублей. Далее с ними будут работать индивидуально.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье в микрорайоне Ново-Ленино, когда судно выполняло испытательный полет. При крушении погибли два пилота. После падения самолета начался пожар.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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