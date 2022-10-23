Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МВД Британии поддержал кандидатуру Сунака на пост лидера тори
Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в результате теракта в Херсоне
Происшествия
ВСУ выпустили 12 неуправляемых ракет по Горловке
Мир
Британский лыжник назвал нелепыми соревнования без российских спортсменов
Политика
Эксперты оценили сотрудничество РФ и КНР после переизбрания Си Цзиньпина
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту падения самолета Су-30 в Иркутске
Армия
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Турции
Армия
Стремоусов рассказал об отражении всех попыток ВСУ пробить линию обороны
Армия
ВС РФ отразили атаки украинских войск в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях
Мир
В Минобороны РФ рассказали об ударах по военным и энергетическим объектам Украины
Происшествия
Мирный житель погиб из-за удара ВСУ по территории ДНР
Мир
На Украине предложили ввести санкции против умершей певицы Елены Образцовой

Жители разрушенного из-за падения Су-30СМ дома получат компенсации

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две семьи, на дом которых упал Су-30СМ в Иркутске, получат по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в воскресенье, 23 октября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«У нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тыс. рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат. Дальше будем работать индивидуально», — отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что в доме проживало пять человек.

«Переулок 2-й Советский, 4, — точный адрес пострадавшего от падения самолета дома. В нем живут пять человек. Слава богу, что в момент трагедии их не было дома. На данный момент предложено временное размещение. Насчет компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства. Вопрос на контроле минсоцразвития», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают аварийные бригады. Срок восстановления энергоснабжения в окружающих домах — 22:30.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье. Это произошло в микрорайоне Ново-Ленино, когда судно выполняло испытательный полет. При крушении погибли два пилота. Местные жители не пострадали.

Как ранее отмечал Кобзев, который прибыл на место происшествия, в результате крушения Су-30СМ разрушен частный дом площадью 100 кв. м. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022