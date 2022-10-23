Жители разрушенного из-за падения Су-30СМ дома получат компенсации

Две семьи, на дом которых упал Су-30СМ в Иркутске, получат по 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в воскресенье, 23 октября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«У нас в случае нанесения ущерба полностью или частично 100 тыс. рублей выделяется, поэтому во вторник эти деньги две семьи получат. Дальше будем работать индивидуально», — отметил губернатор.

Глава региона уточнил, что в доме проживало пять человек.

«Переулок 2-й Советский, 4, — точный адрес пострадавшего от падения самолета дома. В нем живут пять человек. Слава богу, что в момент трагедии их не было дома. На данный момент предложено временное размещение. Насчет компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства. Вопрос на контроле минсоцразвития», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают аварийные бригады. Срок восстановления энергоснабжения в окружающих домах — 22:30.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье. Это произошло в микрорайоне Ново-Ленино, когда судно выполняло испытательный полет. При крушении погибли два пилота. Местные жители не пострадали.

Как ранее отмечал Кобзев, который прибыл на место происшествия, в результате крушения Су-30СМ разрушен частный дом площадью 100 кв. м. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.