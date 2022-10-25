Пострадавшие от падения Су-30 в Иркутске получили по 100 тыс. рублей
Власти Иркутской области выплатили компенсации в размере 100 тыс. рублей семьям, жившим в доме, на который упал самолет Су-30. Об этом сообщили на сайте администрации региона во вторник, 25 октября.
Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что пострадавшим также помогли восстановить паспорта. По его заверению, деньги должны поступить на счета семей до конца октября.
Накануне Следственный комитет России заявил, что предварительные причины крушения Су-30 на жилой дом ― отказ техники и ошибка летчиков.
Самолет Су-30СМ во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Оба пилота при крушении погибли. Никто из местных жителей не пострадал.
Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета Су-30 на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди.