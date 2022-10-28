Черные ящики разбившегося Су-30 расшифруют в Люберцах
Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщили представитель экстренных служб.
«Оба черных ящика Су-30 — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец — доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ, специализирующийся на этой теме», — сказал он «РИА Новости».
В экстренных службах отметили, что прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец не разрушились из-за «нормальной перегрузки».
Самолет Су-30СМ во время испытательного полета упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Оба пилота при крушении погибли. Никто из местных жителей не пострадал. Следственный комитет России заявил, что предварительные причины крушения ― отказ техники и ошибка летчиков.
Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди. Власти Иркутской области выплатили компенсации в размере 100 тыс. рублей семьям, чьи дома пострадали при крушении.