Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивлен проблемами европейцев, которые «не могут жить без газа или бензина», но планировали сделать зеленой свою экономику.

«Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?» — заявил Кулеба в интервью испанской газета El Mundо.

По его словам, этот вопрос всегда оставался без ответа. Кулеба отметил, что европейцев он вводил в замешательство.

Еще в июле президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с плачевным результатом. При этом Запад, по его словам, перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.

В то же время президент Чехии Милош Земан назвал полный отказ Евросоюза в обозримой перспективе от ископаемых источников энергии и переход исключительно на зеленую энергетику утопией. По его мнению, Чехия должна противостоять попыткам запретить в ЕС использование атомной энергии.

Еще в январе депутат Госдумы Олег Матвейчев перечислил «Известиям» причины газового кризиса в Европе. Одной из них, по его словам, является внедрение в Европе зеленой энергетики: ветряные станции и солнечные батареи оказались неэффективны.

Доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков, в свою очередь, также сообщил «Известиям», что нетрадиционные источники энергии в настоящее время неспособны полностью заменить традиционные. По его мнению, без традиционной энергетики мировая экономика «схлопнется и умрет».