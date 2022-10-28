Глава МИД Украины удивился проблемам неспособных жить без газа европейцев
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивлен проблемами европейцев, которые «не могут жить без газа или бензина», но планировали сделать зеленой свою экономику.
«Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?» — заявил Кулеба в интервью испанской газета El Mundо.
По его словам, этот вопрос всегда оставался без ответа. Кулеба отметил, что европейцев он вводил в замешательство.
Еще в июле президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с плачевным результатом. При этом Запад, по его словам, перекладывает ответственность на «Газпром» за проблемы с энергетикой в Европе.
В то же время президент Чехии Милош Земан назвал полный отказ Евросоюза в обозримой перспективе от ископаемых источников энергии и переход исключительно на зеленую энергетику утопией. По его мнению, Чехия должна противостоять попыткам запретить в ЕС использование атомной энергии.
Еще в январе депутат Госдумы Олег Матвейчев перечислил «Известиям» причины газового кризиса в Европе. Одной из них, по его словам, является внедрение в Европе зеленой энергетики: ветряные станции и солнечные батареи оказались неэффективны.
Доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков, в свою очередь, также сообщил «Известиям», что нетрадиционные источники энергии в настоящее время неспособны полностью заменить традиционные. По его мнению, без традиционной энергетики мировая экономика «схлопнется и умрет».