Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных

Проблемы со снабжением на начальном этапе проведения частичной мобилизации решены. Об этом 28 октября доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

«На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены, все войска обеспечены положенными видами довольствия, формой, одеждой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников», — сказал он.

Также в ходе доклада Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По его словам, было призвано 300 тыс. человек.

Ранее, 26 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что проблемы с экипировкой для мобилизованных имели место и остаются, но принятые меры уже дали результат. Он заверил, что проблемы будут ликвидированы.

25 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, специальные средства индивидуальной защиты очень важны для солдат.

В тот же день Путин отметил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли уже устареть, поэтому нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Законодатели сразу же включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные россияне освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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