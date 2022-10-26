Песков прокомментировал сообщения о нехватке снаряжения для мобилизованных

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нехватке снаряжения для призванных в рамках частичной мобилизации граждан страны.

«Создан консультационный совет, вчера было заседание, президент выступил. Имели место проблемы с экипировкой, они есть и сейчас, но принятые энергичные меры уже дают результаты. Регионы подключаются к вопросу, комиссия будет заниматься», — рассказал он.

По словам Пескова, проблемы будут ликвидированы.

Ранее, 25 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. По его словам, специальные средства индивидуальной защиты очень важны для солдат.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что снаряжение для участников специальной военной операции (СВО) должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли уже устареть, поэтому нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Законодатели сразу же включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные россияне освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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