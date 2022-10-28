Путин включил летчика Ярошенко в состав Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего летчика Константина Ярошенко членом Общественной палаты. Указ в пятницу, 28 октября, опубликован на портале правовой информации.

«В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» постановляю <...> утвердить членом Общественной палаты Российской Федерации Константина Ярошенко — правозащитника, общественного деятеля», — говорится в указе.

Документ вступает в силу с момента опубликования — 28 октября.

Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010-го сотрудниками правоохранительных органов США. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам заключения.

Спустя 12 лет пребывания в американской тюрьме 27 апреля Ярошенко вернулся домой. Его обменяли на американского гражданина Тревора Рида. Обменный процесс состоялся в Турции, затем россиянина привезли в Сочи, после чего он отправился в Москву, где встретился с женой и дочерью.

7 июля летчик прибыл в Ростов-на-Дону.

В первом же комментарии после освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США «ни за что». Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

В июле Ярошенко провел встречу в Москве с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и послом России в США Анатолием Антоновым и рассказал, как помочь остальным заключенным в США.