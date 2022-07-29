Ярошенко рассказал Рябкову и Антонову, как помочь остальным заключенным в США

Российский летчик, освобожденный из американской тюрьмы, Константин Ярошенко провел встречу в Москве с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и послом России в США Анатолием Антоновым.

«Мы очень душевно встретились с ними, поговорили больше двух часов. Они расспрашивали меня о том, что можно было бы еще сделать для российских заключенных, чего не хватает, — так сказать, из первых уст узнать, где усилить свои действия. Я им сказал, что лично для меня «вы сделали более чем». Также рассказал обо всех ужасах пенитенциарной системы в США. Естественно, еще раз поблагодарил за всю ту поддержку и помощь, которая мне оказывалась все эти годы», — рассказал «Известиям» Ярошенко.

Российский летчик Константин Ярошенко спустя 12 лет пребывания в американской тюрьме 27 апреля 2022 года вернулся домой. Его обменяли на американского гражданина Тревора Рида.

Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010-го сотрудниками правоохранительных органов США. Его обвинили в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам заключения.

Тревора Рида задержали в Москве в августе 2019 года. Он устроил дебош на Ленинградском шоссе, а позднее напал на сотрудников полиции. Летом 2020 года Головинский суд признал Рида виновным в применении насилия к правоохранительным органам. Суд назначил американцу девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу потерпевших.