Венгерский эксперт отметил тонкое понимание Путиным происходящих в ЕС процессов

Президент России Владимир Путин тонко понимает процессы, которые происходят в Европейском союзе (ЕС). Об этом 28 октября заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

«Я думаю, что Владимир Владимирович очень тонко понял и понимает, что у нас в Евросоюзе происходит. В следующем месяце будет самое главное — как мы переживем этот период, будет тепло или нет. В Венгрии будет лучше, потому что у нас долгосрочный контракт с Россией по газу. Но цены в небе, это трудно для Европы», — заявил венгерский эксперт.

Кроме того, Штир подчеркнул, что Венгрия никогда не поддержит введение потолка цен на российский газ, обсуждаемое странами Евросоюза.

«Венгрия не поддержит, потому что правительство действует в венгерских интересах. Для стран, у которых нет выхода к морю, нет другого выбора. На нас смотрят криво, что венгры всегда против. Но мы не против Евросоюза, мы действуем в своих интересах. Наши интересы — получать газ дешевле», — отметил журналист.

27 октября во время выступления на заседании клуба «Валдай» Путин, обращаясь к гражданам ЕС и США, заявил, что все энергопроблемы, которые сейчас возникают, никак не связаны с действиями России. Причиной их стали системные ошибки политического руководства этих стран.

Также российский лидер Путин призвал европейцев бороться за повышение зарплат и помнить, что Россия им друг. По его словам, нельзя верить тому, что Россия является противником западных стран.

Путин подчеркнул также, что Россия готова поставлять газ и нефть в Европу, однако если страны Евросоюза (ЕС) не хотят его получать, то РФ не будет настаивать. Он напомнил, что после взрывов на «Северных потоках» остался только один газопровод, он работает. Россия может прокачивать по нему 2,5 млрд куб. м, но ЕС отказывается.

Ранее в этот день еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что ЕС якобы смог заместить весь газ, который не был поставлен из России в текущем году. Но компании и потребители вынуждены платить за это огромную цену.

Ранее в октябре руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал «Известиям», что текущие цены на газ в Европе в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне. При этом мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса.

О введении потолка цен на нефть и газ из России министры финансов стран G7 договорились в начале сентября. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что введение потолка цен на нефть станет эффективным способом нанести удар по России относительно получаемой ей выгоды.

В свою очередь Путин назвал введение потолка цен на российский газ бесперспективным решением. Глава государства также подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Санкционное давление на РФ усилилось в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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