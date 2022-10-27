Путин заявил о готовности поставлять российские газ и нефть в Европу

Россия готова поставлять газ и нефть в Европу, однако если страны Евросоюза (ЕС) не хотят его получать, то РФ не будет настаивать. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил 27 октября, отвечая на вопросы в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Че отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва «Северных потоков». Одна только [нитка] работает. 2,5 млрд куб. м мы можем прокачивать, но они же не хотят. Мы-то здесь при чем?» — отметил президент.

Путин также указал, что газ является лучшим источником энергии в переходном периоде к углеродной нейтральности, который не противоречит интересам России.

«Переход к углеродной нейтральности не противоречит российским интересам, потому что у нас существуют возможности альтернативных видов энергии, в том числе водородных, в том числе чистого водорода, и здесь у нас есть серьезные конкурентные преимущества», — рассказал он.

Такой переход, отметил президент, не пугает Россию и дает ей стимулы к развитию. Более того, в глубокой переработки нефти РФ также имеет преимущество.

Ранее в этом месяце руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард рассказал «Известиям», что текущие цены на газ в Европе в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки находились на рекордном уровне. При этом мягкая погода и достаточные запасы газа уменьшают опасения государств — членов ЕС по поводу дефицита ресурса.

На это 20 сентября также указывала обозреватель американского журнала Foreign Policy Кристина Лу. Она отметила, что стоимость энергоресурса в 10 раз превышает средние показатели за прошлые 10 лет. Журналист добавила, что в Европе может развернуться борьба за выживание на фоне ограничений поставок газа из РФ и последующего за этим энергокризиса.

Страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Санкционное давление на РФ усилилось в связи со спецоперацией по защите Донбасса. Однако введенные ограничения привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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