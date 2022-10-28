Самоходные гаубицы «Акация» атаковали укрепления ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация».

По словам МО РФ, артиллеристы успешно атакуют укрепления противника, скопления живой силы и колонны техники вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам служащих боевых расчетов, они работают в любую погоду.

«Самоходная артиллерия сама по себе подразумевает не стоять на месте, а переезжать, отрабатывать, выполнять задачу и совершать какой-либо маневр, чтобы не подвергнуться ответному огню. Соответственно, мы перемещаемся и перемещаемся, как правило, вперед», ― рассказал старший офицер батареи с позывным «Сокол».

Военнослужащие тесно работают с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые проводят разведку местности и корректируют точность огня.

Ранее, 27 октября, Минобороны рассказали, что российские военные сорвали наступление ВСУ на николаево-криворожском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.