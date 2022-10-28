Иностранцы отреагировали на речь Путина на «Валдае»

За речью президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» внимательно следили во всем мире. После выступления российского лидера в четверг, 27 октября, иностранцы ответили на вопросы «Известий».

Генеральный директор аналитического центра Pakistan House Мухаммад Атар Джавед сравнил нынешний миропорядок на Западе с империями прошлого, которые уже стали историей. По его словам, если один блок давит на целый ряд стран, это обернется против него.

«Я с уверенностью могу сказать, что следующие 10 лет будут резко отличаться от этого западного видения... Когда ты что-то отталкиваешь, обычно это действует с точностью наоборот и отталкивает тебя. Так что критическая философия тоже будет диктовать свои правила — доктрину динамики и изменений», — заявил Джавед.

Кроме того, он поделился впечатлениями от речи Путина. Джавед рассказал, что остался доволен сказанным президентом России, так как тот «говорил от чистого сердца. Как отметил генеральный директор Pakistan House, Путин действительно хотел ответить на вопросы всех, кто их задавал. По его мнению, это важно для лидера, который находится в условиях глобального противостояния. Джавед отметил уверенность российского лидера в себе, а также отсутствие попыток уйти от ответа.

При этом Джавед назвал Путина прекрасным аналитиком, так как тот «дал больше анализа». Он считает, что, когда президент анализирует, это говорит о внимательном отношении к вопросу и желании высказать честное мнение относительно позиции своей страны.

Также на вопросы «Известий» ответил генерал-майор в отставке, директор Объединенного Института оборонных исследований Индии Шарма. По его словам, несмотря на коллективные действия Запада, Россия остается очень сильной и решительно борется против гегемонии в мировом порядке. Он отметил, что все страны «незападного сектора» понимают, что сейчас доминирует одна система, поэтому необходимы изменения.

«Большие страны, со значимой экономикой и населением, должны быть широко представлены. Эта идея может осуществиться в скором времени, но для ее реализации нужно много дипломатических усилий», — сказал он.

С «Известиями» также поговорила профессор факультета политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи.

«Мир без сверхдержав, постгегемонический мировой порядок — всё это уже происходит. И президент Путин это понимает, на что он обращает внимание — это на попытку Запада доминировать, хотя они потеряли способность доминировать и потому как они сами стали слабее, и потому как им больше нечего предложить остальному миру», — поделилась своим мнением Десаи.

Исполнительный директор Института глобального диалога ЮАР Мтембу Пилани заявила, что для людей из-за рубежа, было важно получить «лучшее представление о русском взгляде» не только на события, которые происходят у их границ, но и на место России в мире. По ее словам, почти четырехчасовая дискуссия затронула многие вопросы, которые не обсуждались раньше. Пилани отметила, что гегемония и сверхконцентрация силы никогда не будут способны разрешить серьезные глобальные проблемы.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков назвал речь Путина на «Валдае» мировоззренческой и прикладной. По его словам, эта речь войдет в золотую десятку выступлений российского лидера. Кроме того, Песков выразил уверенность, что ее будут читать и перечитывать.

В ходе прошедшей сессии президент заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны. По его словам, исторический период безраздельного доминирования Запада завершается, вместе с этим уходит в прошлое и однополярный мир.

Российский лидер также подчеркнул, что Запад больше не способен единолично управлять человечеством, хотя и отчаянно пытается это делать, но большинство народов мира уже не хочет с этим мириться.

Вместе с тем президент обратился с посланием к жителям западных стран. Он заверил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств, и призвал не верить тому, что РФ является их противником. Путин добавил, что со своей стороны Москва будет делать всё ради укрепления отношений.

Президент традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания международного дискуссионного клуба в 2004 году. Открытие XIX заседания «Валдая» состоялось 24 октября в Москве. В этом году в дискуссиях принимает участие около 110 экспертов в области политики и экономики из 41 страны мира. Главный лозунг клуба этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».