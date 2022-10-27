Искусствовед призвал давать тюремные сроки напавшим на картины экоактивистам

Экоактивисты движения Just Stop Oil превзошли сами себя, когда попытались испортить картину Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» в музее «Маурицхёйс» в Гааге. На это указал кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

Так, 27 октября один из активистов облил картину красной жидкостью, а второй приклеил руку рядом с картиной. Как отметил Уваров, это уже четвертое такое происшествие за месяц и третье — с шедевром мировой живописи.

«Всё устроила одна и та же организация Just Stop Oil (и аффилированная с ней немецкая — «Последнее поколение»). И уже понятен почерк преступников. Они выбирают картины в стекле, чтобы реального ущерба самим полотнам не нанести (и, соответственно, избежать многомиллионных исков), но во всех случаях это очень известные и дорогие произведения», — заявил искусствовед.

Однако, по словам Уварова, в этот раз вандалы превзошли сами себя: «Девушка с жемчужной сережкой» — важнейший, знаковый шедевр Вермеера, одна из величайших картин в мировой истории искусства.

«Она бесценна и в прямом смысле (потому что никогда ее не будут продавать), и в переносном. Поэтому резонанс будет максимальным. Комментируя первое из этих происшествий, я уже говорил, что решить проблему могут только максимально жесткие наказания с реальными тюремными сроками. Увы, справедливость этого соображения подтвердилась. Пока не будет закрыта лазейка в законодательстве, позволяющая вытворять такие «акции» практически безнаказанно, они будут повторяться, а музеи — искать способы защититься, что можно сделать только в ущерб обычным зрителям», — добавил эксперт.

По данным местных СМИ, полиция арестовала активистов, напавших на картину Вермеера. Полотно, закрытое пуленепробиваемым стеклом, не повреждено.

За последний месяц экоактивисты провели несколько резонансных акций. Так, 23 октября участники протестной природоохранной группы Letzte Generation облили картофельным пюре картину французского художника Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме.

Активисты из группировки Just Stop Oil испачкали тортом восковую фигуру короля Великобритании Карла III в музее Мадам Тюссо. Также в октябре две участницы движения вылили томатный суп на картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона.

Комментируя инцидент, Сергей Уваров призвал сурово наказать активисток, подчеркнув, что их действия являются актом вандализма и угрозой бесценному мировому наследию.