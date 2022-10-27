В Сети появилось фото израильского паспорта Ксении Собчак

В Telegram-каналах появилась фотография израильского паспорта, якобы принадлежащего российской телеведущей Ксении Собчак.

На снимке видно, что документ временный. Об этом говорит надпись Provisional passport в левом верхнем углу. Документы такого типа выдают вместо обычного паспорта гражданам Израиля в исключительных обстоятельствах, они действительны в течение пяти лет. Судя по дате выдачи, Собчак получила его 20 сентября. Статус эмигранта якобы был получен 28 марта 2022 года.

Подлинность снимка на данный момент не подтверждена.

Накануне стало известно, что телеведущая въехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В то же время в загородном доме журналистки в Подмосковье прошел обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве.

Ранее в четверг глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не хотел бы, чтобы Собчак задержалась в стране. Он отметил, что отметил, что решение о ее допуске в Литву может быть пересмотрено. По словам главы МИДа, такие предпосылки могут появиться при оценке угрозы национальной безопасности, исходящей от нахождения иностранного гражданина на территории государства.

По версии следствия, Суханов и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский хотели получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». По информации ТАСС, подозреваемой по делу стала и Собчак.

В сентябре Собчак заметили в посольстве Израиля вместе с бывшим мужем Максимом Виторганом и их общим сыном Платоном. Тогда же ведомство посетили нынешний супруг телеведущей режиссер Константин Богомолов и его экс-жена актриса Дарья Мороз. В распоряжении «Известий» есть видео посещения телеведущей израильской дипмиссии. Их визит в посольство Израиля уложился в два часа.