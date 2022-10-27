МИД Литвы допустил возможность пересмотра решения о допуске Собчак в страну

Решение властей Литвы о допуске в страну журналистки и телеведущей Ксении Собчак может быть пересмотрено. Об этом 27 октября заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Собчак не внесена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США, но это не значит, что предпосылок для такого решения не может быть», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, почему российскую журналистку не включили в литовский список нежелательных в стране лиц.

По словам главы МИДа, такие предпосылки могут появиться при оценке угрозы национальной безопасности, исходящей от нахождения иностранного гражданина в Литве.

«При возникновении такой ситуации лицо может быть внесено в список нежелательных и после пересечения границы», — пояснил Ландсбергис.

Накануне стало известно, что Собчак уехала в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В то же время в загородном доме журналистки в Подмосковье прошел обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве.

По версии следствия, он и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский хотели получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». По информации ТАСС, подозреваемой по делу стала и Собчак.