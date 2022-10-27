МИД Узбекистана опроверг обвинение в сборке иранских беспилотников

Министерство иностранных дел Узбекистана назвало ложной информацию о сборке иранских дронов на своей территории. Об этом оно сообщило 27 октября на своем сайте.

По данным МИДа, такая информация прозвучала в видеоинтервью украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору, а также внесен перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента) с израильским предпринимателем Леонидом Невзлиным.

Министерство обратилось к официальным властям Украины с просьбой принять соответствующие меры по недопущению распространения украинскими медиа подобных обвинений и другой недостоверной информации в отношении Узбекистана, способной нанести ущерб двусторонним отношениям.

«Заявляем, что Республика Узбекистан не осуществляет с Исламской Республикой Иран сотрудничество в военно-технической сфере и не производит сборку на своей территории иранской военной техники. При этом до настоящего времени ни от украинской стороны, ни от других зарубежных партнеров официальных обращений по так называемому вопросу «сборки иранских дронов» не поступало», — указали в ведомстве.

26 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяемых Россией на Украине иранских беспилотниках. Он также отметил, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы ООН.

Ранее, 16 октября, газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля — земля» и партии беспилотников. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, который называют дроном-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

При этом 26 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.

До этого, 29 августа, газета The Washington Post также сообщала, что первые иранские беспилотники, которые могут использоваться в ходе спецоперации на Украине, якобы прибыли в Россию 19 августа. Предположительно, речь идет об устройствах серий Mohajer-6 и Shahed.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день опроверг эту информацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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