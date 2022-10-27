В Грузии заявили о необходимости как можно скорее остановить конфликт на Украине

Грузия считает, что военный конфликт на Украине должен быть остановлен как можно скорее, и не является сторонником продления вооруженного противостояния. Об этом заявил 27 октября премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в Будапеште.

«Конфликт на Украине, конечно же, является полностью неприемлемым. Мы на всех платформах поддерживаем Украину. Нашим желанием является скорейшее его завершение», — отметил Гарибашвили на пресс-конференции после переговоров со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Премьер Грузии указал, что военные действия на Украине породили такие проблемы, как энергокризис, рост цен и многие другие. В свою очередь, Орбан заявил о солидарности с главой правительства Грузии по этому вопросу.

Ранее, 12 октября, в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту на Крымском мосту. Среди фигурантов значатся граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. Также среди подозреваемых граждане Грузии. В тот же день замминистра финансов страны Георгий Какауридзе заявил журналистам, что грузовик, применявшийся в ходе теракта на Крымском мосту, не проходил таможенную границу Грузии.

До этого, 15 сентября, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинский народ против вооруженных столкновений. По словам политика, сказанные им ранее слова о проведении референдума по поводу открытия второго фронта против России были «сарказмом». Кобахидзе также добавил, что в отношениях между Грузией и Украиной есть проблемы, которые изначально создал киевский режим.

Днем ранее председатель «Грузинской мечты» заявил, что власти Грузии по-прежнему не поддерживают идею открытия в стране «второго фронта» против России. Однако на фоне призывов Киева Тбилиси готов провести референдум, чтобы узнать, согласен ли народ с позицией правительства страны.

Тогда же сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил «Известиям», что Грузия не желает быть втянутой в конфликт России и Украины. До этого, 14 июня, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил грузинское правительство в отказе вводить новые санкции против РФ.

5 мая стало известно, что Грузия отказалась выполнять требования Киева открыть второй фронт против России и поставить Киеву вооружения.

Между тем Гарибашвили 13 мая пояснил, что власти страны гарантировали своим гражданам мир с Россией и дали обещание, что страна не будет вовлечена в военные конфликты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских военных.

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