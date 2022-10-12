В Грузии опровергли прохождение границы взорванным на Крымском мосту грузовиком

Грузовик, применявшийся в ходе теракта на Крымском мосту, не проходил таможенную границу Грузии. Об этом 12 октября заявил замминистра финансов Грузии Георгий Какауридзе в беседе с журналистами.

«Слышны определенные обвинения, за которыми нет никаких оснований. Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересекал таможенную границу. Если кто-то будет утверждать, что он пересек госграницу, начнется расследование и виновные лица будут привлечены к ответственности. Однако я не считаю, что должен оправдываться за то, что кто-то это сказал. Я знаю, что он (грузовик) не пересекал таможенную границу», — рассказал он.

Ранее 12 октября в пресс-службе ФСБ сообщили о том, что организаторами теракта на Крымском мосту выступили Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и его глава Кирилл Буданов. По данным ведомства, грузовик попал в РФ через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября был разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края.

В этот же день генеральная прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности (СНБ) возбудить уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Было возбуждено уголовное дело о терроризме.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.