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Премьер-министр Грузии гарантировал согражданам мир с Россией

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Niu Xiaolei
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Власти Грузии гарантировали своим гражданам мир с Россией и дали обещание, что страна не будет вовлечена в военные конфликты. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу, 13 мая.

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«Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир», — сообщил он журналистам.

5 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что украинские власти требуют от Грузии поставок вооружения и открытия «второго фронта» против России. Однако это, по ее словам, невозможно. По ее словам, отказ Тбилиси следовать подобным требованиям не отменяет того уровня солидарности, который показывает государство по отношению к Украине.

11 апреля Гарибашвили также указал на то, что Грузия не собирается открывать «второй фронт» против России из-за ситуации вокруг Украины. Он отметил, что страна должна сохранить мир, стабильность и способствовать развитию.

31 марта Зурабишвили сообщила, что страна принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса, хотя официально отказалась к ним присоединиться.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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