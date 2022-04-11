Премьер-министр Грузии отказался оказать военную поддержку Украине

Грузия не собирается отрывать «второй фронт» против России из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«На Украине происходит несчастье. Мы должны сохранить мир, стабильность и способствовать развитию. В Грузии не будет никакого второго фронта. Мы этого не допустим и продолжим защищать наших граждан и государство», — заявил он на заседании правительства.

8 апреля спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказался посещать украинскую Бучу. Он заявил, что считает неуместным приглашение своего украинского коллеги Руслана Стефанчука из-за действий властей Украины в отношении республики.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Грузия якобы предоставляет России свои территории «для контрабанды военной техники и запчастей». В Грузии эти обвинения отвергают. Служба госбезопасности страны потребовала от Украины представить доказательства в подтверждение этих заявлений, пишет «Газета.Ru».

31 марта президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна принимает участие во всех международных санкциях, которые были введены против России из-за спецоперации по защите жителей Донбасса.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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