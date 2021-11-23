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«В основном все рады, что мы закрепились в России»

Лидер грузинской группы Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили — об инструменте из цельного куска шелковицы, драке с боксерами и своем детском впечатлении от ABBA
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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«В основном все рады, что мы закрепились в России»
2021-11-22 16:52:24">
2021-11-22 16:52:24
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Гиги Дедаламазишвили уверен, что настоящую свободу ему подарила музыка. Вслед за российскими артистами он не прочь полететь в космос, воскликнув, как Гагарин: «Поехали!», и готов ввязаться в драку, если обижают его друзей. Об этом лидер грузинской группы Mgzavrebi рассказал «Известиям» накануне большого российского тура, который стартует 26 ноября с концерта в Москве.

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«Быть грузинским актером весьма непросто, да и музыкантом тоже»

— По образованию вы актер, и Mgzavrebi начала свой подъем, записав саундтрек к грузинскому фильму «Город мечты». А путевку в российский шоу-бизнес вам выписал известный в мире кино и театра Евгений Гришковец. Как сейчас складываются ваши отношения с экраном и сценой?

К сожалению, меня никто не снимает, предложений пока нет. Да, мы делали пару саундтреков к кино. Вообще я очень люблю и кино, и театр. Театр даже больше. Когда я учился, то был уверен, что стану актером, а музыка и пение стояли у меня на втором месте. По окончании училища наш режиссер сказала мне, что я буду не актером, а певцом, и я очень обиделся. Но, видите, она оказалась права. Я не находил себе места на театральной сцене — в отличие от сцены музыкальной. И был еще такой случай: другой мой педагог, увидев как-то по телевизору наш концерт, сказал: «Гиги, вот именно этого — свободы и раскрепощенности — я от тебя и требовал в театре! Ты должен жить на сцене, как живешь на ней, когда ты музыкант». Наверное, я так и не выполнил его наказа.

Мы стали профессиональными артистами
Гиги Дедаламазишвили  на рок-фестивале «Нашествие»

Гиги Дедаламазишвили на рок-фестивале «Нашествие»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Помнится, в советские годы грузинское кино было в топе, а актеров Вахтанга Кикабидзе и Кахи Кавсадзе любил весь СССР. Как сейчас в Грузии обстоят дела с кинематографом?

В Грузии маленький рынок и для кино, и для шоу-бизнеса в целом. Здесь живет около 4 млн человек, из них в Тбилиси — около 1,5 млн, и все они говорят по-грузински. Для сравнения, на русском говорят примерно 170 млн человек в мире, и это только те, для которых он родной. Поэтому и спрос на русскоязычные продукты гораздо выше. Кинотеатров в Грузии мало: в Тбилиси — точно меньше 10, и есть еще буквально несколько залов в других местах страны. Так что снимать высокобюджетное массовое кино в Грузии и для грузин экономически невыгодно. Cейчас у нас больше делают артхаусное и короткометражное кино — в основном для показов на кинофестивалях.

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Один из моих любимых режиссеров — Леван Когуашвили. Его картину о жизни грузинских эмигрантов «Брайтон 4» недавно выдвинули от Грузии на «Оскар». Но в плане производства это продукт России, Грузии, Болгарии, Монако и США. Если у нас снимают сериалы, то на ТВ и для ТВ. Знаю два таких.

Вообще быть грузинским актером весьма непросто, да и музыкантом тоже. Как я уже сказал, нет достаточно объемного внутреннего рынка — как для проката и продажи кино, так и для туров музыкантов.

— И как же вам удалось стать одним из самых известных грузинских артистов настоящего времени?

— В 2012 году группе Mgzavrebi исполнилось шесть лет, и мы считали себя вполне состоявшимися артистами. А Евгений Гришковец — мы с ним как раз подружились — сказал, и это я никогда не забуду: «Гиги, вы станете настоящими артистами, когда отправитесь в тур, включающий 20 городов, и проедете их за 30 дней. Один-три концерта в месяц — это здорово, но режим жизни и работы настоящего музыканта, артиста-профессионала, — это такие туры, когда ты играешь концерты почти каждый день».

Мы стали профессиональными
Музыкант группы MGZAVREBI Гиги Дедаламазишвили (слева) на вручении музыкальной премии «Чартова дюжина»

Музыкант группы MGZAVREBI Гиги Дедаламазишвили (слева) на вручении музыкальной премии «Чартова дюжина»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Мы поехали в туры — сначала на Украину, потом в Россию и другие страны, — и я понял Евгения. Закалившись в турах, мы стали профессиональным коллективом, и теперь эти поездки — наша стихия, наши жизнь и работа. Думаю, одна из главных причин нашей популярности — вот это умение быть в профессии.

— Говоря о завершенной работе — альбоме или туре, — вы используете определение «крайний». Так говорят летчики и космонавты, избегая слова «последний». «Крайний» в вашем лексиконе — тоже проявление этого суеверия? А согласились бы вы пройти подготовку и полететь в космос, как это уже сделали российские артисты?

— Интересный вопрос. Никогда не задумывался на эту тему. Но я очень люблю научную фантастику! Думаю, скоро действительно можно будет купить билет на космический корабль, и это станет такой же обыденной вещью, как, скажем, слетать на Бали. Я бы с удовольствием потренировался и полетел, воскликнув, как Гагарин: «Поехали!», если бы поступило такое предложение.

«Сначала ребята были против народных инструментов»

— Наряду с традиционными музыкальными инструментами Mgzavrebi активно использует народные, например струнное пандури. Каково их происхождение, есть ли у вас особенные экземпляры?

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— Мы добавляли те инструменты, которые подходили к конкретной песне, исходя из ее мелодии, слов и настроения. Так в 2007 году у нас появилось пандури. Кстати, сначала ребята были против, выступая за более современное звучание, но сейчас и Бежо Амиранашвили, и Гуга Кублашвили играют на пандури.

Конечно, редких экземпляров, подобных скрипкам Страдивари, у нас нет. И вообще изначально мы играли на заурядных инструментах. Потом мы нашли одного отличного мастера, его фамилия Панчулидзе, живет он в селе. Наверное, он лучший в своем деле: к нему запись, приходится ждать. Для нас он уже сделал четыре инструмента. А один из них произведен из цельного куска шелковицы, который мастер хранил более 30 лет для особого случая. Так как это очень крутое и дорогое пандури, используем мы его в основном в студии, а в туры берем другое, попроще.

Еще этот мастер сделал для Бежо эксклюзивное чунири, для которого традиционно используется кожа — капризный материал, очень чувствительный к перепадам температур. Плюс-минус туда-сюда — и чунири теряет строй. Поэтому наш инструмент — деревянный. Получилось достойно и практично — и играет здорово, и строит отлично.

Мы стали профессиональными артистами
Группа «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили и Бежо Амиранашвили (слева направо)  на VIII международном музыкальном фестивале «Дикая мята»

Группа «Мгзавреби» Гиги Дедаламазишвили и Бежо Амиранашвили (слева направо) на VIII международном музыкальном фестивале «Дикая мята»

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Я видел, как Бежо играет на диковинном перкуссионном инструменте, похожем на летающую тарелку или тыкву, с очень интересным и необычным звуком. Что это за штуковина?

— Это глюкофон — тональный лепестковый барабан. Сравнительно недавно изобретенный инструмент, который сперва делали из газовых баллонов. Наш глюкофон, на котором играет Бежо, сделан в России. Для него мы специально написали песню Piramidebi, она из альбома Iasamani.

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— В ваших пресс-релизах указано, что вам довелось участвовать в совместных проектах с Пласидо Доминго и Андреа Бочелли, но подробностей нет. Расскажите об этом, пожалуйста.

— Я не могу назвать это сотрудничеством. Мы участвовали в проекте, рекламирующем туризм в Батуми. Для него записались Доминго, Бочелли и Buena Vista Social Club. Они пели Bésame Mucho на языке оригинала, а мы — по-грузински. Записывались мы все по отдельности и не встречались. Но в силу того, что в рекламной кампании первого концерта Mgzavrebi на Украине его организатор стал активно использовать факт той нашей коллаборации, это приклеилось к нашей визитной карточке. Кстати, в том ролике еще и Шакира принимала участие.

— Нино Катамадзе и Вахтанг Кикабидзе отказываются сегодня выступать в России. Не хейтят ли вас на родине за то, что вы так часто поете у нас, зарабатываете здесь деньги?

— Да нет... В основном все рады, что у нас получилось закрепиться и быть популярными. Ведь, по сути, мы первая грузинская группа, поющая на грузинском языке, которая стала известна и востребована в современной России. Да, позитива и поддержки гораздо больше, чем хейта!

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«После локдаунов мы даже стали любить репетиции»

— Mgzavrebi позиционирует себя как группу близких друзей, а на ваших концертах со сцены веет мощной и однозначно теплой энергетикой добра. Как это удается? И чем отличается тусовка друзей 2006 года от коллектива друзей 2021-го?

Мы стали более сплоченными и еще более дружными. Да, творческие и житейские споры случаются, иногда — очень острые, но конфликтов как таковых не бывает. Наоборот, из-за всех этих локдаунов и комендантских часов мы очень соскучились по совместной работе, по музыке. Даже стали любить и ценить репетиции, которые раньше нас тяготили. А еще — мы все живем рядом. Например, Лаша Дохнадзе — буквально в соседнем со мной доме, Мишо Мегрелишвили — в соседнем квартале. Мы гуляем семьями, с детьми, ходим в рестораны, когда это возможно. Когда-то нас было аж 18 человек. Но с 2010 года нас неизменно семеро.

— Можете ли рассказать о каком-то случае проявления дружеских или просто человеческих отношений, связанном с вашей группой или вами лично?

— Как-то раз нас сильно избили после концерта, причем ни за что. Дело было на Украине, лет восемь назад. Охранники концертной площадки стали прессовать какого-то незнакомого парня. Лаша постарался защитить его. В итоге охранники вызвали подкрепление — убойную бригаду накачанных пацанов-боксеров. Мы в Mgzavrebi против какого бы то ни было насилия, так что пытались заступиться и за того парня, и за наших ребят, а в итоге попали под раздачу абсолютно все. У кого-то был разбит нос, у кого-то даже перелом был. Это ЧП мы теперь вспоминаем с гордостью и чувством любви — нашей взаимной любви! Мы живем семьей — и страдаем тоже все вместе.

Мы стали профессиональными артистами
Вокалист грузинской группы Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили во время выступления

Вокалист грузинской группы Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили во время выступления

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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— Чем будет отличаться программа нынешнего тура от концертов серии «Хронология», что прошли в России минувшей весной? Будут ли сюрпризы, звездные дуэты?

Да, мы бы очень хотели наполнить этот тур, в частности концерт в Москве, какими-то интересными штуками. Чтобы и Женя Гришковец, и L'One вышли бы на сцену вместе с нами. Посмотрим... В этот раз мы включили в сет-лист ряд песен, которые никогда не исполняли на концертах — или исполняли очень давно. Программа тура будет отличаться от «Хронологии», где примерно на 20–30% были проверенные концертные хиты. Главное, чтобы от такого эксперимента не стало скучно.

— Чем вы занимались в периоды ковидных локдаунов? Многие артисты записывали в домашних студиях новую музыку, альбомы, из-за чего количество новых релизов в 2020–2021 годах ощутимо возросло. А ваш крайний студийник вышел более трех лет назад.

— Записать и выпустить новый альбом — это полдела. Главное — концерты и туры. И вообще — лично мне во время этих локдаунов и комендантского часа в Грузии ничего не хотелось делать, так что нашу семью содержала моя супруга-фотограф. И вот около восьми месяцев мы провели на Украине, где Марина работала. Она специализируется на портретной съемке, лав-стори, лайфстайле, свадьбах и прочем. Да, я завидовал тем моим друзьям и коллегам, которые записывали и выпускали в этот период новые треки и альбомы, но у меня так не получалось. Хотя сейчас наш новый альбом почти готов. Он выйдет, надеюсь, зимой или весной следующего года.

— Правда, что он выдержан в стиле диско?

— Именно так. А главный вдохновитель — это ABBA. Надеюсь, в альбоме удастся передать мое детское ощущение, когда родители меня укладывали, а я не хотел спать и завороженно прислушивался к звукам вечеринки, где играла музыка диско. Главным символом той поры для меня стали песни ABBA. Будут в альбоме отзвуки и кантри, и фильмов-вестернов, которые так любил смотреть мой дядя — а я был рядом... И вот то, что происходило в моей жизни и жизни ребят до 2000 года, мы и постарались вложить в новый альбом.

Справка «Известий»

Группа Mgzavrebi («Мгзавреби», в переводе с грузинского — «путешественники») основана в 2006 году в Тбилиси. Ее лидером и фронтменом стал Гиги Дедаламазишвили. В России коллектив приобрел широкую известность после выхода совместного альбома Mgzavrebi и Евгения Гришковца «Ждать Жить Ждать» (2013). Сегодня Mgzavrebi — самая популярная группа из Грузии, исполняющая песни на родном языке. Ее хиты появляются в топах российских хит-парадов. Группа выступает хедлайнером на фестивалях «Нашествие» и «Дикая Мята».

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