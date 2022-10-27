Сечин назвал абсурдной и иллюзорной идею «вырезать» Россию из мировой экономики

Идея «вырезать» Россию из мировой экономики — абсурдна и иллюзорна, поскольку Запад традиционно недооценивает масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда. Об этом заявил 27 октября глава компании «Роснефть» Игорь Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.

«2% мирового Валового внутреннего продукта (ВВП) — это миф. Если считать не по курсу, а по ППС [паритет покупательской способности], то это уже 4-5%. Если учитывать роль услуг в экономиках развитых стран, то это — до 70% ВВП США. Услуги — полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия. Доля России в поставках базового сырья — до 15%», — отметил он.

Глава «Роснефти» добавил, что устойчивость российской экономики обеспечивается тем, что она надежно стоит на земле, опираясь на достаточность базовых ресурсов. При этом в современной ситуации в мире никакого единого энергетического рынка и единых правил больше нет, заявил он корреспонденту «Известий».

«Высокая волатильность, которая отмечалась всё последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной. Тренды, которые мы обозначали ранее и те, которые могут проявиться внезапно, действуют каждый самостоятельно. А не поглощаются друг другом, полностью разрушая основы права, частной собственности и рынка подобно кумулятивному снаряду», — указал Сечин.

Ранее, 14 октября, директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер отметил, что ВВП некоторых стран Европы сократится на 3% в случае полного прекращения поставок газа из России. Он заявил, что европейским правительствам необходимо идти на серьезные компромиссы, чтобы одновременно снизить инфляцию и при этом помочь уязвимым слоям населения и компаниям справиться с энергетическим кризисом.

11 октября заместитель директора исследовательского департамента Международного валютного фонда Петя Коева-Брукс указала, что МВФ отметил успех принятых властями России мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля в контексте улучшения прогноза по российскому ВВП на 2023 год.

Тогда же начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев сообщил «Известиям», что годовые темпы инфляции в России почти вдвое ниже, чем в ряде стран Восточной Европы, но немного выше, чем в США или еврозоне. Также эксперт отметил влияние мировой инфляции на рубль. По его мнению, в условиях мер контроля за движением капитала оно очень ограниченно

Ранее, 7 октября, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала об основных угрозах экономикам стран мира. Эксперт отметила, что мировая экономика не успела полностью преодолеть последствия кризиса, связанного с пандемией, а также «лечения» от него в виде накачки финансовой системы триллионами долларов. Кроме того, конфликт России и Украины, антироссийские санкции, ответные меры, перестройка мировой логистики энергоресурсов и продовольствия усугубили проблемы, усилили дисбаланс спроса и предложения, разогнали в развитых экономиках инфляцию.

18 июня Сечин отметил, что страны, которые ввели санкции против Москвы на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, по сути, отказались от «зеленого перехода», все их действия направлены на поиск любых источников углеводородов взамен российских. Сечин констатировал, что нынешняя глобальная финансово-экономическая модель, способная воспроизводиться либо с помощью экспансии и экспроприации дополнительных ресурсов, либо с помощью эмиссии, себя исчерпала. Возможным итогом этого стал отток инвестиционного капитала из Европы, где резко ухудшились рыночные параметры, в США, предположил спикер.