Сечин констатировал отказ мира от «зеленого перехода»

Страны, которые ввели санкции против Москвы, по сути, отказались от «зеленого перехода», все их действия направлены на поиск любых источников углеводородов, взамен российских, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«На самом деле, «зеленый переход» (отказ от углеводородов в пользу «экологичного» и возобновляемого топлива. — Ред.) больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов», — сказал глава компании, выступая с докладом на Энергопанели в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам «зеленая революция», антипандемийные меры и гибридная война с Россией являются последовательными попытками «организовать смену экономико-технологического уклада в интересах действующего доминанта».

Сечин констатировал, что нынешняя глобальная финансово-экономическая модель, способная воспроизводиться либо с помощью экспансии и экспроприации дополнительных ресурсов, либо с помощью эмиссии, себя исчерпала. Возможным итогом этого стал отток инвестиционного капитала из Европы, где резко ухудшились рыночные параметры, в США, предположил спикер.

«Таким образом, Америка остается на сегодняшний день единственным глобальным финансово-экономическим регулятором и экономическим доминантом», — подчеркнул он.