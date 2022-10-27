МИД России заявил, что используемые на Украине спутники США могут стать целью для удара

Объекты гражданской инфраструктуры США и их союзников, которые страны Запада задействуют в космосе для осуществления руководства вооруженными конфликтами, могут стать целями для ответного удара России. Об этом заявил 27 октября на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Речь идет о коммерческих спутниках, которые США используют на Украине, оказывая военную помощь в связи с конфликтом с РФ. Заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Воронцов указал на опасную тенденцию, которая отчетливо проявилась в том, что Соединенные Штаты задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе для участия в вооруженных конфликтах.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — отметил Воронцов.

В этот же день Воронцов призвал Запад не рассматривать космос как арену конфликта. Он отметил, что размещение оружия в космосе и «использование космического пространства для ведения боевых действий» для своего доминирования в мире вызывают беспокойство и угрозу. При этом Воронцов добавил, что на данном этапе гонки вооружений в космосе избежать еще возможно.

Кроме того, Россия и ряд стран в ООН выступили за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Тогда же стало известно, что Россия призывает все государства отказаться размещать первыми оружие в космосе, соответствующая резолюция будет внесена в Генассамблею ООН. Отмечается, что документ должен рассмотреть первый комитет всемирной организации. Известно, что уже около 30 стран мира в двустороннем порядке поддержали инициативу РФ.

Ранее, 4 октября, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США в контексте конфликта на Украине задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях.

В августе замглавы российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов предупреждал о размещении США ядерного оружия в космосе. По его словам, нельзя исключать, что спецоперация России по защите Донбасса будет использоваться Вашингтоном как предлог для более быстрой реализации своих планов.