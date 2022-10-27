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МИД России заявил, что используемые на Украине спутники США могут стать целью для удара

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Объекты гражданской инфраструктуры США и их союзников, которые страны Запада задействуют в космосе для осуществления руководства вооруженными конфликтами, могут стать целями для ответного удара России. Об этом заявил 27 октября на заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.

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Речь идет о коммерческих спутниках, которые США используют на Украине, оказывая военную помощь в связи с конфликтом с РФ. Заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Воронцов указал на опасную тенденцию, которая отчетливо проявилась в том, что Соединенные Штаты задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе для участия в вооруженных конфликтах.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также многочисленные социально-экономические процессы на земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах», — отметил Воронцов.

В этот же день Воронцов призвал Запад не рассматривать космос как арену конфликта. Он отметил, что размещение оружия в космосе и «использование космического пространства для ведения боевых действий» для своего доминирования в мире вызывают беспокойство и угрозу. При этом Воронцов добавил, что на данном этапе гонки вооружений в космосе избежать еще возможно.

Кроме того, Россия и ряд стран в ООН выступили за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Тогда же стало известно, что Россия призывает все государства отказаться размещать первыми оружие в космосе, соответствующая резолюция будет внесена в Генассамблею ООН. Отмечается, что документ должен рассмотреть первый комитет всемирной организации. Известно, что уже около 30 стран мира в двустороннем порядке поддержали инициативу РФ.

Ранее, 4 октября, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США в контексте конфликта на Украине задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в военных целях.

В августе замглавы российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Андрей Белоусов предупреждал о размещении США ядерного оружия в космосе. По его словам, нельзя исключать, что спецоперация России по защите Донбасса будет использоваться Вашингтоном как предлог для более быстрой реализации своих планов.

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