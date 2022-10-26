В МИД РФ призвали Запад не рассматривать космос как арену конфликта
Западные страны должны прекратить относиться к космосу как к арене возможного конфликта, в связи с этим Россия вынесла на рассмотрение первого комитета Генассамблеи ООН резолюцию о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом заявил 26 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
«Призываем страны прекратить попытки позиционирования космического пространства в качестве новой арены соперничества и конфликтов государств. Российская Федерация вносит на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций Генассамблеи ООН о неразмещении первыми оружия в космосе, о мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности», — сказал он.
Воронцов отметил, что реализация западными странами во главе с США установок на размещение оружия в космосе и «использование космического пространства для ведения боевых действий» для своего доминирования в мире вызывает беспокойство и угрозу. Между тем он добавил, что данном этапе гонки вооружений в космосе избежать еще возможно.
Ранее в этот день Воронцов заявил, что Россия и ряд стран в ООН выступают за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Среди стран, выступивших за начало переговоров, также были Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, добавил он.
До этого, в августе, замглавы российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов предупреждал, что Соединенные Штаты Америки могут разместить свое ядерное оружие в космосе. Он отмечал, что американская сторона может воспользоваться ситуацией на Украине для реализации данного плана. Белоусов подчеркивал, что Вашингтон и союзники категорически отказывались вести разговор о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет.
Еще в январе официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационным документ НАТО о политике в космосе. Она отметили, что в нем присутствуют попытки легитимизировать применение силы в космическом пространстве, что противоречит предотвращению гонки вооружения в этой среде.
НАТО опубликовало документ под названием «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе» 17 января. В частности, в нем говорилось, что альянс планирует проводить в космическом пространстве военные учения «для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников».