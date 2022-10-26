РФ выступила за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Россия и ряд стран в ООН выступают за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом 26 октября заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
«Подтверждаем необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями неразмещения оружия в космосе, неприменения силы или угрозы силы в отношении космических объектов», — сказал он.
Отмечается, что среди стран, выступивших за начало переговоров, также были Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия.
Также Воронцов заявил, что Россия призывает все государства — члены ООН в кратчайшие сроки приступить к разработке этого документа «в целях сохранения космоса в качестве мирной среды на благо всего человечества».
В августе делегация России в ООН предупредила о размещении США ядерного оружия в космосе. Отмечается, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет.