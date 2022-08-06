Россия предупредила о рисках размещения США ядерного оружия в космосе

США могут разместить свое ядерное оружие в космосе, воспользовавшись ситуацией на Украине. Об этом 6 августа заявил замглавы российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.

«Напрямую увязывать риски размещения оружия в космосе со специальной военной операцией России на территории Украины нельзя. Такой прямой увязки нет. Однако факт остается фактом: США и их союзники будут использовать украинскую карту в качестве дополнительного аргумента в пользу реализации своих военных планов не только на земле, на море и в воздухе, но и в космосе», — приводит слова Белоусова ТАСС.

По его словам, нельзя исключать, что спецоперация будет использоваться США как предлог для более быстрой реализации своих планов. Он отметил, что американцы и их союзники категорически отказывались вести разговор о каких-либо юридически обязывающих соглашениях по предотвращению гонки вооружений в космосе в течение почти 15 лет.

«Значит, они изначально не планировали брать на себя какие-либо обязательства, которые ограничивали бы их военно-космические планы. Мы вполне можем предполагать, что такие планы предусматривают и возможность размещения оружия в космосе», — заключил Белоусов.

Накануне Белоусов заявил, что США должны забрать из Европы свое ядерное оружие, а инфраструктура для его развертывания ликвидирована. Он отметил, что в публичном пространстве допускается продвижение ядерного оружия к границам России, что увеличивает риск ядерного конфликта.

4 августа директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

Кроме того, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что США нарушают положения международного ДНЯО, передавая его неядерным державам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 августа отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.