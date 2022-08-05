Делегация России в ООН потребовала убрать ядерное оружие США из Европы

США должны вернуть свое ядерное оружие на собственную территорию. Об этом 5 августа заявил заместитель делегации России на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.

«Ядерное оружие США должно вернуться на национальную территорию, должна быть ликвидирована инфраструктура его развертывания в Европе, НАТО должно прекратить практику совместных ядерных миссий», — цитирует его «РИА Новости».

Он отметил, что испытания с ядерным оружием США носят антироссийский характер и поэтому должны быть прекращены.

«На территории неядерных стран-союзниц размещено ядерное оружие США. Отрабатываются практические сценарии его применения с привлечением неядерных стран. Антироссийская направленность таких шагов не скрывается», — сказал дипломат.

Белоусов отметил, что в публичном пространстве допускается продвижение ядерного оружия к границам России, что увеличивает риск ядерного конфликта.

4 августа директор отдела департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Дин Тунбин заявил, что ядерный арсенал США угрожает международному миру и безопасности. Он отметил, что сам Китай поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, который необходим для защиты национальной безопасности.

Кроме того, глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что США нарушают положения международного ДНЯО, передавая его неядерным державам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 августа отметил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.